Cherbourg : Le yoga parents / enfants une activité ludique pour les vacances

Pour aider les enfants à se défouler et évacuer leurs anxiétés ou bien renforcer la complicité avec un parent, Elif propose aux enfants des séances de Yoga. Lorsque les beaux jours reviennent, les séances se font sur la pelouse du Château des Ravalet, à Cherbourg.

Parents et enfants se préparent à exécuter la posture du guerrier dans le parc du Château des Ravalet à Cherbourg

Pour tous les écoliers de France, il reste encore une semaine de vacances. Météo France prévoit même du soleil pour toute la semaine ! Avec la crise du coronavirus, vos enfants ont peut-être besoin de bouger ou d'évacuer ? Alors pourquoi pas faire du Yoga avec eux ?

Elif est prof de yoga, elle organise dans le parc du Château des Ravalet, à Cherbourg, des séances d'une durée de 45 minutes. Des séances pour parents et enfants, à partir de 3 ans. Une initiation au yoga à travers une histoire et des animaux à imiter : le papillon, la grenouille, la vache ou encore la position du "chien tête en bas" et le souffle du lion.

Certains enfants n'ont jamais fait de yoga, comme Maria 6 ans. Elle ne s'attendait pas à devoir fournir autant d'efforts : "j'aime bien mais ça fait mal aux bras... Je pensais qu'on allait méditer et se reposer". Pour d'autres, ce sont les enfants qui sont des habitués, Mohammed est venu avec ses deux enfants : "ils en font déjà à l'école, pour moi c'est une première et je ne suis pas souple du tout. On verra bien, mais ça va le faire !" explique-t-il enthousiaste de passer du temps avec ses enfants.

Le yoga bénéfique pour les enfants

Selon Elif, le yoga est la pratique parfaite pour se détendre : "ça permet à l'enfant de se décharger de ses anxiétés. Pour ceux qui font de la danse, du judo, de la poterie, tout ça c'est fermé, ils ont besoin d'évacuer". Encore quelques exercices et la séance se termine avec deux minutes de méditation... de quoi ravir Maria.