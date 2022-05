Cherbourg. Une nuit européenne des musées picturale... et gustative au musée Thomas Henry

C'est le deuxième volet du cycle d'expositions "Aqua" que propose en ce moment le musée Thomas Henry à Cherbourg. Celui-ci présente les différents métiers de la mer aux enfants et c'est autour de cette thématique que l'établissement axe sa Nuit européenne des musées.

Après le premier volet "La vie dans l'eau", la deuxième est ouvert au public et s'intéresse aux "Métiers de la mer". Troisième et dernière partie ""Bateau sur l'eau" prévue en octobre. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Au programme donc : pêcheurs, scaphandriers mais aussi corsaires ! Des visites guidées pour les 5-10 ans et leurs parents sont prévues toute la soirée dès 18h30. Les petits visiteurs seront aussi mis à contribution : à 18h45, ils vont pouvoir participer à un atelier "mapping". Il s'agit de petites illustrations projetées sur le mur d'accueil de l'exposition et qui bougent. Il y en a une par volet du cycle. Il s'agira dans l'atelier de réaliser le "mapping" du troisième et dernier volet consacré aux constructions maritime en octobre prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À 21h, le Jacques Louise, chalutier historique et emblématique de Cherbourg, sera à l'honneur. Le dernier armateur du navire et membre de l'association du Jacques Louise, Daniel Lefèvre évoquera l'histoire du bateau avec les visiteurs.

Pour la cheffe du services des publics du musée, Michelle Molo, le projet derrière la nuit des musées est surtout d'attirer de nouveaux visiteurs : "Sa vocation c'est d'attirer un public très large, pourquoi pas des gens qui ne connaissent pas du tout les musées. C'est l'occasion de proposer une programmation différente, originale, une autre approche des collections." C'est dans cette vision que le musée a invité la gastronomie dans ses murs.

Une soirée d'art et de gastronomie

François Eustace est déjà presque un habitué du musée Thomas Henry. Ce jeune chef a déjà participé aux "Beaux-Arts culinaires" organisés tous les ans en mars où un cuisinier s'inspire d'un tableau pour composer un plat devant les visiteurs. Pour cette édition de la Nuit européenne des musée, il a de nouveau été invité pour proposer un buffet thématique. "J'ai cinq pièces cocktail différentes sur le thème de la mer," explique le chef, "j'ai choisi de prendre des produits locaux : le saumon de Cherbourg, les huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue, du cabillaud, du haddock fumé." Un buffet disponible en présence de François Eustace avec qui, les visiteurs vont pouvoir échanger.

François Eustace est un habitué des échanges avec les clients puisqu'il travaille pour une entreprise caennaise qui organise des animations culinaires. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

C'est justement cela qu'apprécie François Eustace : "être avec le public, lui faire partager une recette, sortir un peu de sa cuisine du restaurant et montrer qu'à travers une peinture, on peut aussi présenter un plat." Cet échange, le chef normand le pratique régulièrement puisqu'il travaille actuellement dans une entreprise d'événementiel qui organise des animations culinaires. Cela lui a aussi donné l'idée d'un projet : il doit bientôt ouvrir son restaurant à Douvres-la-Délivrande, près de Caen. Un restaurant dont la cuisine sera ouverte sur la salle, au contact des clients.