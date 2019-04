"On cherche 15 000 euros et on n'arrive pas à les trouver", regrette le propriétaire d'un château normand

Duclair, France

"Voir les les sommes colossales affluer pour restaurer Notre-Dame de Paris nous fait vraiment chaud au coeur". Nicolas Navarro, le propriétaire du Château du Taillis à Duclair, a été très marqué par l'incendie et l'élan de solidarité qui s'en est suivi. Mais il aimerait que cette générosité profite à tous les défenseurs du patrimoine.

"C'est vrai que nous à notre petit niveau, on se dit "zut", on cherche 15 000 euros et malheureusement on n'arrive pas à les trouver. Il est vrai que parfois on baisse un peu les bras même si on garde espoir pour arriver à boucler le budget pour restaurer la serre du Château", poursuit Nicolas Navarro.

Le projet avait été sélectionné par la mission Bern pour le patrimoine - Château du Taillis

La restauration de cette serre, installée dans les jardin en 1870, représente un budget global de 85 000 euros. "Nous avons eu la grande chance de reçevoir 50 000 euros avec la mission de Stéphane Bern, nous avons aussi recueilli 15 000 euros auprès de particuliers. Certains que nous ne connaissons pas du tout nous ont envoyé des chèques de 500 euros, c'est vraiment touchant", raconte le propriétaire qui rappelle qu'il existe des déductions fiscales importantes pour les donateurs.

Mais il manque donc encore 15 000 euros pour boucler le budget sur la partie vitrage. "Les entreprises auxquelles j'ai écrit ne me répondent même pas", se désole Nicolas Navarro, dont le château accueille 10 000 visiteurs par an.

Si vous souhaitez vous renseigner ou faire un don : vous pouvez cliquer ici.