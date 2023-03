Cherche figurants sur l'Île d'Oléron et à Royan pour tourner dans un film avec Dany Boon

Qui veut jouer les figurants dans un film avec Dany Boon ? La production cherche des figurants adultes et enfants sur l'Île d'Oléron et à Royan pour tourner fin mai et juin.

La société "Ze Film" précise que les figurants doivent résider impérativement sur l'Île d'Oléron pour le tournage à Oléron**.** Elle cherche des adultes et des enfants entre 6 et 15 ans. Pour Royan ce sont des adultes et des enfants entre 5 et 15 ans qui sont demandés. Le recrutement va se faire "très rapidement" précise le post relayé par le bureau d'accueil des tournages de Charente-Maritime.

Pour postuler, il faut envoyer par mail à castinghennedricks@gmail.com une photo récente, avec son nom, âge et date de naissance, adresse et numéro de portable (ou ceux de l'enfant et de ses parents) en indiquant dans l'objet du mail OLERON ou ROYAN

Le film est réalisé par Laurence Amé, il raconte l'histoire d'une famille recomposée qui cherche à ressouder ses liens familiaux lors d'un voyage entre Noirmoutier et Arcachon. Dany Boon jouera le rôle principal, on ne connait pas le reste du casting.