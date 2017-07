Chester Bennington, chanteur du groupe de rock Linkin Park, est mort

Le chanteur du groupe américain Linkin Park, Chester Bennington, a été retrouvé mort ce jeudi à son domicile, à l'âge de 41 ans. Il s'est probablement suicidé, selon le médecin légiste.

Le grand public avait découvert son groupe de rock, Linkin Park, au début des années 2000 : le chanteur américain Chester Bennington est mort ce jeudi. Selon le médecin légiste chargé de l'enquête, il s'agirait probablement d'un suicide. Selon des sources policières citées par le site people TMZ, le chanteur a été retrouvé pendu dans la matinée à son domicile, près de Los Angeles.

Âgé de 41 ans, et père de six enfants, il se battait depuis plusieurs années contre des problèmes d'alcool et de drogues. Toujours selon le site TMZ, il avait déjà affirmé penser au suicide, en raison d'un viol qu'il avait subi lorsqu'il était enfant. Il était par ailleurs très proche du chanteur d'un autre groupe de rock, Chris Cornell, qui s'est lui-même suicidé il y a quelques semaines, en mai dernier.

Linkin Park, groupe emblématique des années 2000

En 1996, il avait formé avec ses amis d'université le groupe Linkin Park, emblématique du mouvement "nu metal", qui a connu le succès à partir des années 2000, avec des titres comme One Step Closer ou Crowling, et plus tard les tubes In The End et Numb, qui a fait l'objet d'un duo avec le rappeur vedette Jay-Z.

Le groupe venait de sortir un nouvel album, intitulé "One More Light", accompagné d'une tournée aux Etats-Unis.