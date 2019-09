"Cheval dans la Ville" à Poitiers : l'équitation à l'assaut des urbains

Poitiers, France

Il fallait un peu jouer des coudes pour être au premier rang des spectacles, parc de Blossac. La piste, délimitée par des barrière, a accueilli ce samedi après-midi des spectacles et défilés équins à l'occasion de la sixième édition de "Cheval dans la Ville" organisée par le Comité Départemental d'Equitation et Grand Poitiers.

Ramener le cheval dans la ville

Toute la journée, les chevaux et leurs cavaliers ont animé la ville : baptême de poneys, circuits en calèche et démonstrations pour faire découvrir l'équitation. "Le but, c'est de mettre en lumière les éleveurs, les exploitants et de _montrer à un public citadin que le cheval peut investir la ville_, comme il le faisait il y a peut-être cinquante ans" explique Nicolas Jarry, le président du Comité Départemental d'Equitation.

Amateurs et professionnels se sont relayés sur la piste dans la parc de Blossac. © Radio France - Marie Dorcet

"Le cheval fait partie de la vie de l'homme" ajoute-t-il. Cela n'empêche pas qu'il a fallu pour les cavaliers, redoubler de vigilance. Les chevaux n'ont pas l'habitude des voitures, de marcher sur du bitume, du monde et des enfants qui courent.

L'équitation en vogue dans la Vienne

Des démonstrations de sauts, de course, un spectacle avec une licorne... Et, surtout, la parade de la garde Républicaine, "une formation brillante, qui allie le militaire, le prestige de l'uniforme, le protocole et la tradition équestre".

Les cavaliers et leurs chevaux se sont relayés tout l'après-midi pour montrer leur discipline. © Radio France - Marie Dorcet

Une journée pour promouvoir l'équitation, dans un département qui compte déjà pas mal de cavaliers : 5 200 licenciés actuellement, ce qui représente "une augmentation de 30% sur les dernières années" d'après le président du comité.