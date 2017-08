Chez la Brasserie Stéphanoise, on veut mettre le local à l'honneur

Ce vendredi, c'est la journée internationale de la bière. L'occasion d'aller faire un tour chez la Brasserie Stéphanoise, où le mot d'ordre c'est "local". Tous brasseurs amateurs au départ, les trois fondateurs cherchent à s'agrandir pour répondre à la demande.

Benjamin Valentin, Pierre-Luc Jourjon et Yohann Fournier n'ont pas choisi les locaux de leur brasserie par hasard. C'est là que la famille Mosser brassait une bière stéphanoise à la fin du XIXème siècle. Dans les années 60, la brasserie ferme. C'était l'une des plus grandes de la ville. Alors pour Pierre-Luc Jourjon, s'installer ici, c'est faire revivre l'histoire de la boisson houblonnée à Saint-Etienne : "Il y avait au moins deux brasseries importantes, plus des tas de petites brasseries et même des cafés qui faisaient leur propre bière, début 1900 et avant ... donc ce n'est pas quelque chose qui ne s'est jamais fait dans le coin, c'est aussi un produit traditionnel quelque part."

Le modèle artisanale a du mal à satisfaire la demande

Du malte jusqu'à l'étiquette, les brasseurs de Saint-Etienne tentent de tout faire version locale, en faisant fonctionner ce qu'ils appellent un "circuit court" : 60% de leur malte vient d'Ardèche, et une fois utilisé, les déchets sont livrés à un agriculteur pour nourrir ses vaches. Et du côté marketing, il y a toujours le local en ligne de mire : c'est un designer stéphanois qui dessine les étiquettes, et les noms des bières viennent du patois gaga. Comme la "machurée, qui fait référence aux mineurs qui sortaient tous noirs de la mine" explique Pierre-Luc Jourjon.

Problème : en voulant entretenir ce modèle local et surtout artisanal, la Brasserie Stéphanoise a du mal à répondre à la demande. "On n'arrive vraiment plus du tout à suivre, raconte Benjamin Valentin, il y a à peu près 11 mois par an où on arrive pas à tenir la gamme en entier. On est toujours en rupture sur des bières spécifiques, qu'on brasse une ou deux fois par an. Après c'est aussi l'intérêt, on n'est pas une industrie, du coup une fois qu'on a produit tout ce qu'on pouvait en un an, on n'a plus de bière, mais c'est ça qui est beau aussi dans la bière artisanale."

Malgré tout, la Brasserie Stéphanoise va s'agrandir d'ici début octobre pour doubler sa production, tout en restant sur le site historique de la brasserie Mosser. Ce ne seront plus 60 000 mais 120 000 litres qui sortiront des cuves en un an. Et pour cela, les trois fondateurs avaient besoin de bras en plus : Yann Petiteaux les rejoint. Brasseur amateur dans sa cuisine jusqu'ici, il a décidé de suivre une formation pour devenir professionnel.

Yann Petiteaux transformait régulièrement sa cuisine en microbrasserie. Mais ça ne lui suffit plus : il veut devenir professionnel. Copier

Mais même en augmentant sa production, la Brasserie Stéphanoise reste bien parmi les artisans. Pour passer au rang des industriels, il faudrait produire plusieurs centaines de millions de litres de bière.