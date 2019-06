"Chez les bénévoles, on sent comme une revanche à prendre" : à Saint-Poix, les Mouillotins s'abritent pour le festival

Le festival les Mouillotins aura bien lieu, les 7 et 8 juin, à Saint-Poix, en Mayenne. Une édition qui n'a failli jamais exister, à cause des intempéries de l'an dernier. Pour éviter de revivre le scénario catastrophe, l'équipe a prévu des chapiteaux pour abriter les festivaliers.

L'édition 2019 n'avait failli pas voir le jour, mais grâce à la solidarité entre acteurs locaux, notamment de l'équipe du 6Par4 et des 4.000 euros récoltés, ils ont finalement sorti la tête de l'eau ! Rechargés à bloc, les organisateurs du festival les Mouillotins et les bénévoles sont en plein montage pour que tout soit prêt, vendredi 7 juin.

Reportage de Pauline Pennanec'h Copier

Trois chapiteaux pour accueillir les festivaliers

Sur le terrain des sports, trois immenses chapiteaux rouges et noirs ont été installés. Deux scènes, un bar aux airs de cirque. "Le premier chapiteau pourra accueillir 1.400 personnes, et même de l'extérieur, on verra très très bien la scène", explique François Cortillot, le régisseur technique du festival. "Je pense que les gens vont moins hésiter à venir", ajoute-t-il. Un surcoût pour l'association, mais les organisateurs affirment être à l'équilibre.

Ça fait du bien de pouvoir revenir sur le terrain, monter, et puis on sent une énergie chez les bénévoles une espèce de revanche à prendre – François Cortillot

Deux scènes, un bar, en plus de l'espace prévention, de la restauration, du camping... Pour monter tout ça, il en faut des bénévoles ! "Aujourd'hui , on compte à peu près 400 bénévoles sur les Mouillotins, ça n'est pas rien pour la Mayenne", affirme Sabrina, l'une de responsables bénévoles. "Rural is not dead", la devise du festival, a encore plus de sens cette année, et peu importe le temps qu'il fera. Ça sera une superbe édition, promet l'équipe, qui espère 10.000 festivaliers sur le week-end.

Festival Les Mouillotins, les 7 et 8 juin 2019 à Saint-Poix, avec Biga*Ranx, Soviet Suprem, High Tone, SEIN ou Sara Hebe... Entrée gratuite. mouillotins.fr/festival

>> À lire aussi : Orages : de nombreuses routes inondées en Mayenne