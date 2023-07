Chez Ludi'Jeux à Parthenay, on attend le début du FLIP avec impatience

Ce mercredi 12 juillet 2023, top départ de 12 jours de parties endiablées dans les Deux-Sèvres. C'est l'ouverture du FLIP, le Festival ludique international de Parthenay, évènement incontournable de l'été. La 37e édition dure donc jusqu'au dimanche 23 juillet. 200.000 festivaliers sont attendus sur ces 12 jours. "Ça va être pour moi je pense un des plus gros FLIP", Marc Poirault, le gérant de Ludi'Jeux, la boutique de jeux de société située en plein centre-ville de Parthenay.

Lui et ses équipes préparent le marathon qui s'annonce depuis près de trois mois. "L'avant FLIP est assez impressionnant, sélectionner tous les jeux. Là en 15 jours, on a rentré presque 3000 pièces. On a toutes les nouveautés. On a la chance aussi d'avoir les avants premières, quelques jeux qui ne sont pas encore distribués en France", explique le commerçant parthenaisien qui n'appréhende pas trop la rupture de stock. "On a maintenant les habitudes des joueurs et de ce qui va fonctionner ou pas mais des fois il y a des petits ratés. Quand c'est comme ça, on appelle en urgence l'éditeur on lui dit vite vite il nous faut des boîtes. L'avantage c'est que comme on travaille beaucoup avec des éditeurs français, les livraisons arrivent en 24h/48h".

20 à 30% du chiffre d'affaires de l'année

Pour la boutique, le FLIP représente entre 20 et 30% du chiffre d'affaires de l'année. Les jeux de société qui continuent d'avoir du succès. "Pendant la pandémie de Covid-19, le jeu de société a surperformé. Le marché a explosé parce que les gens étaient cloîtrés chez eux. Ensuite, il y a eu une petite baisse mais sur ce début d'année ça remonte, on sent qu'il y a un nouvel engouement", constate Marc Poirault. L'univers du jeu s'est ouvert, avec notamment les jeux d'ambiance qui s'adressent à tout le monde "à partir de 8 ans jusqu'à 99 ans et plus. Ce sont des jeux qui s'apprennent très simplement, en cinq minutes et on peut jouer et rejouer régulièrement. Un des exemples, c'est le Skyjo qui a gagné le Flip et qui est vraiment un des gros cartons du jeu de société en France depuis deux ans".

4000 jeux et jouets sont à découvrir au FLIP dont plus de 400 nouveautés en jeux de société.