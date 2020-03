Chiffre du jour : 0 salle de cinéma fermée à cause du coronavirus dans le Vaucluse

L'épidémie de coronavirus continue de se propager en France. On compte un premier cas pris en charge dans notre département. En Vaucluse, il n'y a pour l'instant aucune fermeture de salle de cinéma contrairement à l'Oise et au Morbihan. Les gérants de cinéma dans le département sont inquiets.

Dans notre département, on compte désormais un premier cas de coronavirus. Le virus se propage en France et a des conséquences sur l'économie et notamment le monde du cinéma. Dans l’Oise et dans le Morbihan, 145 salles de cinéma sont fermées depuis le début de la semaine par arrêté préfectoral, pour limiter la propagation du virus. La Fédération Nationale des Cinéma français affirme que les autres cinémas restent ouverts.

Dans le Vaucluse, les salles de cinéma sont bien ouvertes

Le Préfet de Vaucluse n'a pas donné de nouvelles consignes pour le moment. Pour l'instant, les consignes sont toujours les mêmes, le Préfet du Vaucluse demande aux personnes revenant de zones à risques d'éviter de se rendre au cinéma. Le Préfet de Vaucluse demande également depuis hier aux cinémas et à tous les établissements recevant du public de mettre à disposition du public du gel hydro-alcoolique pour les clients comme les salariés.

Pour le PDG du Multiplex le Capitole, le scénario catastrophe ce serait le report de grosses affiches comme « Mulan », le film est prévu en salle le 25 mars et le très attendu film de James Bond "Mourir pour attendre" prévu en salle le 8 avril. Pour l'instant, deux films "Miss" et Rocks" sont déjà repoussés en raison du contexte actuel d'épidémie. Ce qui ne rassure pas les patrons de cinéma vauclusiens. Surtout que les cinémas subissent déjà une baisse de fréquentation de 20% en janvier par rapport à l'année dernière.

Si la Préfecture du Vaucluse demande par précaution de fermer les salles de cinéma de notre département, ce serait une catastrophe financière pour eux. A Avignon, le cinéma indépendant le Vox par exemple, situé en plein centre ville, compte à peine 300 places. En cas de fermeture même de 14 jours, les conséquences financières seraient désastreuses. Les gérants se sont renseignés auprès de leur assurance, la perte d’exploitation fonctionne en cas d’inondation ou d’attentat mais rien n’est prévu dans leur contrat pour le coronavirus