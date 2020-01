Chiffre du jour : 1.200 chevaux au salon Cheval Passion à Avignon

Cheval Passion démarre ce mercredi 15 janvier. Pour cette 35e édition, le parc des expositions d'Avignon accueille 1.200 chevaux et leurs 800 éleveurs. 90.000 visiteurs sont également attendus.

Avignon, France

Le salon Cheval Passion démarre ce mercredi 15 janvier, jusqu'au dimanche 19. Près de 1.200 chevaux sont rassemblés pour l'occasion au parc des expositions d'Avignon, à Agroparc. Ces chevaux viennent de toute l'Europe, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, de Belgique mais aussi de toute la France.

50 tonnes de foin nécessaires

Ils sont bien sûr accompagnés par leurs éleveurs, au nombre de 800. On l'imagine, Cheval Passion nécessite une sacrée logistique pour accueillir tout ce monde, à quatre pattes ou à deux jambes. Près de 50 tonnes de foin sont par exemple nécessaires pour nourrir les bêtes, livrés au quotidien. Ce foin est réputé pour sa qualité, sans pesticide, produit à deux pas de là, à Montfavet.

En plus des 1.200 chevaux, on attend 90.000 visiteurs, curieux et professionnels. Près de 250 exposants participent à Cheval Passion côté salon. Cette vitrine permet de mettre en avant toutes les innovations en terme d'équipements, d'alimentation, de produits d'hygiène, de box, de véhicules de transport. Des professionnels du tourisme y participent également, qu'ils proposent des séjours dans des ranchs au Texas ou des balades équestres dans les Pyrénnées.

Le salon accueille aussi le MISEC, le Marché international du spectacle équestre de création, qui met en avant les tous derniers spectacles avec chevaux. Enfin, Cheval Passion, c'est aussi le spectacle des Crinières d'or et le concours Poney Passion pour les plus jeunes cavaliers.

Cette 35e édition du nom propose un cadeau pour les visiteurs nés en janvier 86, soit la date de création du salon. L'entrée est gratuite, sur présentation d'une pièce d'identité.