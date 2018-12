Chiffre du jour : 11 000 petits Vauclusiens ont écrit au Père Noël

Vaucluse, France

Cher Père Noël, l'an dernier, 11.000 petits Vauclusiens t'ont écrit une lettre au mois de décembre et près de 2.000 mails t'ont été envoyés. C'est la Poste qui a fait le calcul. À l'échelle de la France, c'était même plus d'un million de lettres. La moitié de ces lettres étaient très intéressées puisqu'elles comportaient une liste longue comme le bras de cadeaux. L'autre moitié, nous dit la Poste, était beaucoup plus conformes à l'esprit de Noël. Elles exprimaient un souhait pour l'avenir ou une pensée pour un être cher.

La Poste s'engage à répondre à chacun

Cette année, une boîte aux lettres spéciale Père Noël est déjà installée dans la galerie de Cap Sud à Avignon. Vous pouvez poster votre courrier dans n'importe quelle boîte. Il vous suffit d'écrire "Père Noel" en destinataire et elles arriveront à en Laponie (en fait, à Libourne, en Gironde). La Poste s'engage grâce à 60 "secrétaires du père Noël" à répondre à tous les enfants. Cela fait 56 ans que le service existe. Pour la petite histoire, la première de ces secrétaires a été la grande psychanalyste Françoise Dolto. Pour elle le Père Noël est un mythe "positif", qui fait partie d'un rite initiatique pour les enfants.