Chiffre du jour : 116 bibliothèques vous attendent en Vaucluse

À l'occasion des Nuits de la lecture, du 21 au 24 janvier 2021, France Bleu Vaucluse fait le tour des bibliothèques et médiathèques du département. On en compte 116, même dans les plus petites communes.

Éteignez la télé, ouvrez un livre ! 116 bibliothèques vous accueillent en Vaucluse. Notre département compte 151 communes et l'immense majorité, même les plus petites ont leur bibliothèque. Parfois, ces bibliothèques n'ont pas leur propre local. À Bedoin par exemple, quelques étagères sont installées dans un coin de la mairie. Certaines n'ouvrent que deux jours par semaine, comme à Joucas ou Rasteau, mais deux jours quand même. Ce sont souvent des bénévoles qui animent ces lieux, sur leur temps libre.

La lecture, loisir de l'année 2020

Il y a aussi les grosses structures. La très belle bibliothèque Inguimbertine à Carpentras est installée dans l'Hôtel Dieu, un bâtiment classé du 18e siècle, récemment rénové. La ville d'Avignon compte elle six bibliothèques, Ceccano en centre ville et dans tous les quartiers de la ville. La médiathèque Jean-Louis Barrault sera rénovée cette année. L'un des gros chantiers du mandat de la maire pour l'année 2021.

France Bleu Vaucluse fait le tour d'horizon des bibliothèques du département à l'occasion des Nuits de la lecture qui débutent ce jeudi soir partout en France. La lecture est sans doute l'un des loisirs de l'année, en raison des confinements et du couvre-feu. Neuf Français sur dix sont lecteurs. C'est une étude du Centre national du livre qui nous l'apprend. Un quart sont des grands lecteurs, c'est-à dire-qu'ils dévorent plus de 20 livres par an. Les plus lus sont les romans, suivis des livres pratiques puis des BD.