Chiffre du jour : 148 lieux à visiter en Vaucluse pour les journées du patrimoine

Covid ou pas, ce week end, ce sont les journées européennes du patrimoine, 37e édition. L'offre est large en Vaucluse : 148 lieux vous ouvrent leurs portes. Le préfet a dû annuler une série d'événements comme le Salon Med Agri mais pas ces journées du patrimoine. Cependant, le protocole sanitaire est renforcé, notamment dans les bâtiments qui appartiennent à l'Etat : groupes limités, réservation conseillée voire obligatoire et port du masque bien sûr. On rappelle que tous ces événements sont gratuits. Certains lieux ouvrent dès demain vendredi et le restent jusqu'à dimanche soir.

Pour tous les goûts

Si vous voulez visiter des lieux de culte, vous avez l'embarras du choix. Des chapelles on en trouve à Avignon, Bollène, Sarrians, Vacqueyras. Si vous êtes plus châteaux ou ce qu'il en reste, vous trouverez aussi votre bonheur à Chateauneuf-du-Pape, au Thor ou à Mazan. Si vous êtes gourmand, le musée de la boulangerie vous attend à Bonnieux avec à la clé une dégustation de pains artisanaux.

Si vous avez des enfants, le musée Brun de Vian Tiran de l'Isle-sur-la-Sorgue propose des contes et le musée de la faïence de la Tour d'Aigues un atelier modelage. Quelques sites originaux enfin : le moulin à huile troglodyte de Cairanne, la villa gallo romaine de Bédoin, ou les mines de Bruoux à Gargas. Enfin, à Avignon, les très prisés Bain Pommer, rarement ouverts le sont ce week end et ils risquent d'être pris d'assaut.