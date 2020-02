Chiffre du jour : 20% de fréquentation en plus pour les musées municipaux d'Avignon

Avignon, France

En 2019, les cinq musées municipaux de la ville d'Avignon ont enregistré une augmentation de 20 % de la fréquentation. Ce chiffre, parmi tant d'autres, est communiqué par Avignon tourisme en guise de bilan de l’année 2019. N'oublions pas que nous sommes en période de campagne pour les municipales mais en effet, ces chiffres sont positifs.

Ils le sont pour les musées municipaux (Calvet, Roure, Lapidaire, Requien ou Petit Palais), gratuits depuis deux ans mais aussi pour les musées privées. En tête, on trouve la Collection Lambert, qui enregistre 32% d’augmentation pour un total de 52.000 visiteurs.

On est loin bien sûr des deux endroits préférés des touristes à Avignon. Le Palais des Papes a accueilli 680.000 visiteurs et continue d’en séduire de plus en plus, devant le Pont d’Avignon. Le Palais sera sûrement encore plus visité l’année prochaine grâce à sa nouveauté : la réouverture des jardins après trois ans de travaux.

Plébiscite pour Ernest Pignon-Ernest

Mais le plus gros succès revient sans doute à l’exposition "Ecce Homo" au Palais des Papes, d’Ernest Pignon Ernest, précurseur du street art. Plus de 400.000 visiteurs, souvent conquis, y ont déambulé. Dépêchez vous, l’exposition ferme ses portes à la fin du mois, le 29 février.

D'après les chiffres de l’Office de tourisme, on en sait plus sur le profil des touristes.. Les Provençaux aiment leur région puisqu'ils représentent 15% des visiteurs. Viennent ensuite les Français d’ailleurs, 41% et les étrangers, 44%. Parmi eux, en tête, ce sont les Américains, puis les Espagnols, les BeFlges et les Britanniques.