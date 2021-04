Chiffre du jour : 20 lots dans la tombola organisée par le musée Vouland d'Avignon

Vingt lots garnissent la tombola organisée en ce moment par le musée Vouland d'Avignon. C'est une opération originale, imaginée pour sortir des difficultés financières. Le musée des arts décoratifs - musée privé - est fermé depuis de longs mois maintenant, en raison de l'épidémie de covid. L'argent récolté avec cette tombola lui permettrait de tenir jusqu'à la réouverture des lieux de culture.

Tout le monde peut participer. Chaque ticket coûte dix euros... Et les lots vont ravir les amoureux d'art. Le premier prix est un tableau d'une valeur de 3.000 euros : "Vol sur fond bleu", de Jean-Marie Fage, un peintre de l'Isle sur la Sorgue. Le musée devait lui consacrer une exposition, mais le rendez-vous a été maintes fois repoussé, à cause de la crise sanitaire. En attendant la possible reprise, le musée lance donc sa tombola.

Tickets d'entrée et graines d'érable

Les autres lots sont très variés : il y a des DVD et des livres d'expositions, des billets pour les visites commentées des futures expos, des cartes postales, des affiches... Mais aussi un trèfle à quatre feuilles cueilli dans le jardin du musée et des graines d'érable récoltées, là aussi dans le jardin.

Pour participer, c'est très simple... On peut acheter les tickets en ligne, sur le site vouland.com. On peut aussi prendre rendez-vous et se rendre sur place (17 rue Victor Hugo à Avignon) ou envoyer un courrier.

Le tirage au sort aura lieu le 29 mai.