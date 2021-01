Chiffre du jour : 203.000 euros pour la cathédrale médiévale de Vaison-la-Romaine

203.000 euros pour la restauration de la cathédrale de la ville haute de Vaison-la-Romaine : c'est une jolie somme que va toucher la commune grâce à l'animateur Stéphane Bern et son Loto du patrimoine. On savait que la cathédrale faisait partie des 101 sites choisis à travers la France (et le seul en région Provence Alpes Côte d'Azur), on connaît désormais le montant du coup de pouce.

C'est la Française des jeux qui le verse, pour consolider le rocher sur laquelle la Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption est installée, sur une falaise qui surplombe la ville à 40 mètres de hauteur. Une fois les fondations renforcées, la rénovation du monument pourra se poursuivre par la réfection de la toiture de la nef, pour garantir son étanchéité. L'argent sera versé au fur et à mesure des travaux, estimés en tout à plus de 500.000 euros.

Un édifice abandonné puis sauvé par des habitants

Ce joyau a été construit au XVe siècle, précisément en 1464. Mais après la Révolution, le monument est peu à peu abandonné, jusqu'à sa fermeture complète en 1992. Deux ans plus tard, le monument qui appartient à la ville est tout de même classé comme monument historique. Il renaît, doucement, sous l'impulsion de l'association les Amis de l'Eglise de la Cité Médiévale.

Après des années de nettoyage et de déblayage, le monument rouvre au public en 2013. La Cathédrale contient des fresques, des statues de bois. La façade et les vitraux ont eux déjà été restaurés. Selon la Fondation du patrimoine, le lieu présente des propriétés acoustiques exceptionnelles. Près de 40.000 touristes la visitent chaque été.