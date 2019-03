Chiffre du jour : 25 millions d'euros de retombées pour le Festival d'Avignon

Avignon, France

Le Festival d'Avignon, c'est la culture, l'art, l'ouverture d'esprit mais c'est aussi une histoire d'argent, beaucoup d'argent. Chaque année, il représente 25 millions d'euros de retombées économiques. Et c'est sans compter le off. Cette somme est affichée fièrement par les organisateurs sur leur site internet, alors qu'ils viennent de dévoiler la programmation pour l'édition 2019.

#culture Chose promise, chose due, voici l'avant-programme du @FestivalAvignon 2019, une édition sous le signe des Odyssées, à la rencontre de l'Autrehttps://t.co/PQfZanu1BHpic.twitter.com/A4vKUwFJTv — Vaucluse Tourisme (@ProvenceGuide) March 27, 2019

Le off de son côté revendique même 100 millions d'euros de retombées directes et indirectes grâce aux troupes et aux spectateurs : logements, restauration, commerces en tout genre, transport jusqu'à et dans Avignon, etc. Rien que pour la SNCF, le festival représente 6 millions d'euros de bénéfice.

Les spectacles font le plein, les commerçants aussi

Sans compter le off, le Festival l'an dernier a comptabilisé 151.000 spectateurs pour 47 spectacles, dans une quarantaine de lieux. Le bilan de l'an dernier est très positif avec 95% de taux de remplissage. Les commerçants aussi font le plein, surtout intramuros : l'an dernier, en 3 semaines, ils ont réalisé en moyenne 20% de leur chiffre d'affaire annuel.

De quoi justifier donc, d'après les organisateurs, les 13 millions d'euros de budget, des subventions qui viennent avant tout de l'Etat, pour plus de la moitié, puis de de la ville d'Avignon, du Grand Avignon, de la Région et enfin du Département.