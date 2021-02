Chiffre du jour : 4h15 de lecture gratuite en ligne grâce à la compagnie carpentrassienne Maaloum

Vous aimez qu'on vous lise des livres ? Vous retrouverez 4h15 de lecture en ligne grâce à une compagnie de théâtre de Carpentras et la COVE, la Communauté de Communes. La Compagnie Maaloum est spécialisée dans la lecture. D'habitude, elle fait ça sur scène, pour des spectacles. Elle lit à haute voix et en musique Gary, Hugo, Perec, Sepulvéda, London, Duras etc. : les plus grandes plumes en langue française et étrangère.

C'est gratuit, pour les petits et les grands

Mais puisque les théâtres sont fermés, les comédiens se sont reconvertis dans les livres audio, au fil des confinements et des déconfinements. Ça fait quelques mois qu'ils enregistrent des textes, parfois en plusieurs épisodes, à destination de tous les publics.

Vous pouvez écouter un conte pour enfant intitulé L'enfant silencieux, le vieil homme et l'aubergine. Sont aussi disponibles, entre autres, Corniche Kennedy de Maylis de Kerangal, le Portrait ovale d'Edgar Poe ou Sans famille, d'Hector Malot. C'est gratuit, c'est disponible même en cas de reconfinement et c'est bien la preuve que la culture se réinvente même en période de crise. Pour retrouver ces livres audio, je vous conseille de passer par la page Facebook de la Compagnie Maaloum.