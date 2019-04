Chiffre du jour : 7 millions de spectateurs au cinéma le Capitole au Pontet après 10 années d'existence

Le Pontet, France

Installez vous confortablement, éteignez votre portable et prenez du popcorn. Le cinéma le Capitole au Pontet fête ce mois ci ses 10 ans. En une décennie, il a accueilli 7 millions de spectateurs, pour des films grand public avant tout, des gros blockbusters, des comédies françaises populaires, un peu de version originale et pas mal de 3D.

Les chiffres sont assez impressionnants pour le deuxième multiplex indépendant de France. 2500 films diffusés, 15.000 spectateurs par semaine en moyenne, 11 salles et 2300 sièges. Les trois films qui ont le plus cartonné sont Avatar, Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchables.

Le Vaucluse, un département cinéphile

Globalement, les Vauclusiens sont très friands de cinéma. Nous vivons dans le deuxième département le plus cinéphile après Paris. En 2017, ils ont enregistré 2,3 millions d'entrées d'après des chiffres fournis par le Centre national du cinéma. En moyenne, nous y allons entre 4 et 5 fois par an. Le département compte 21 cinémas et 63 salles. Il n'y a plus qu'à faire votre choix !

Ce dimanche pour conclure ce mois d'anniversaire, le Capitole au Pontet propose la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue. Début du 1e épisode à 11h15, fin du dernier à 00h15.