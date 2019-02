Chiffre du jour : 8 pistes de ski ouvertes à la station du Mont-Serein

Mont Serein, Beaumont-du-Ventoux, France

Dépêchez-vous avant que la neige fonde ! Huit pistes de ski sont ouvertes ce jeudi à la station du Mont-Serein, sur le Ventoux. Mises à part les pistes noires, fermées pour le moment, il y en a pour tous les niveaux : les pistes vertes, bleues et rouges sont disponibles. Trois remontées sur huit sont également ouvertes. On peut également faire des raquettes et de la luge. Le tout, sur 15 cm de neige en haut des pistes, 10 cm en bas.

Une bonne nouvelle à deux jours des vacances de février. Mais mieux vaut en profiter rapidement. Vous pouvez constater sur la webcam installée sur le rond-point du Mont-Serein que le soleil brille. Ce mercredi à 13h, il faisait 10 degrés et la tendance se confirme plus ou moins cette semaine.

Capture d'écran du site stationdumontserein.com

L'an dernier, la station n'avait pu ouvrir que 15 jours à cause d'une trop faible quantité de neige. Mais quoi qu'il arrive, la directrice du Mont Serein rappelle qu'on peut venir se balader avec ou sans neige, en toute saison !