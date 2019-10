Chiffre du jour : 84 heures pour tourner son court-métrage à Carpentras

Carpentras, France

Et... action ! C'est parti pour 84 heures de tournage pour l'événement "Carpentras fait son cinéma". C'est la première édition du nom, à l'initiative de l'ancien journaliste et aujourd'hui vigneron Patrick Chêne. Le principe est très simple : cinq équipes de tournages s'affrontent pour créer en 84 heures un court-métrage de fiction de 8 minutes et 40 secondes. Le top départ a été donné ce mardi à 20h et les participants doivent rendre le film, tourné, monté et mixé ce samedi matin à 8h. Les courts métrages seront montrés au public à 17h30 au cinéma le Rivoli de Carpentras.

Les Carpentrassiens appelés à la rescousse

Chaque équipe est composée de six personnes. Avant le lancement, elles ont eu le temps de travailler au scénario ou à la musique par exemple mais interdiction d'avoir repérer les décors au préalable. Interdiction aussi de contacter des Carpentrassiens pour obtenir de l'aide sur les décors ou les comédiens. En revanche, et c'est là que l'événement devient sympa et participatif, les habitants étaient invités ce mardi soir à venir au Square Champeville pour devenir pour quelques jours acteurs, figurants, techniciens, maquilleurs.

Chaque équipe se voit attribuer une salle de travail. Pour juger de ces courts métrages, un jury de célébrités a été réuni : Marie Anne Chazelle, Bruno Solo, Mimi Mathy, entre autres. Ils décideront d'une équipe lauréate qui remportera 15.000 euros, mais aussi d'un prix du jury. Le public votera aussi. Le palmarès sera annoncé samedi soir