Chiffre du jour : 900km pour soutenir la culture en temps de Covid-19

Les deux costumes ne vont pas ensemble. Cet attelage de la queue-de-pie et du short en licra étonne. Et pourtant, Gauthier Herrmann porte bien les deux. Ensemble. Le violoncelliste, sevré de concert depuis la crise de la covid-19, a décidé de courir pour la culture et d'alerter sur les risques qui pèsent sur ses acteurs.

60 concerts annulés

Alors qu'il réalise plus de 80 concerts par an, Gauthier Herrmann a déjà vu s'envoler plus de 60 dates depuis le début de la crise sanitaire. "Ce défi, c'est la grève de la faim à moi" déclare-t-il. Il prône une "révolte bienveillante" pour que les artistes puissent envisager l'avenir sereinement. Mais "ne pensez pas que la réouverture des salles signera la fin de la période de crise" souligne-t-il. Il souhaite d'ailleurs soutenir cinq projets culturels que vous pouvez aider via du financement participatif.

Son périple a débuté le 18 avril depuis Paris, il doit arriver ce vendredi 30 à Aix-en-Provence. Avant cela, il passera en Vaucluse dès ce mercredi avec une arrivée à Caderousse, puis une étape entre Caderousse et Cavaillon jeudi avant d'arriver à Aix. 900km en 13 jours, plus de deux marathons par jour. Mais le violoncelliste n'est pas un mauvais coureur pour autant, il a d'ailleurs terminé la Diagonale des Fous en 2019 (170km).