Chiffre du jour : des courts-métrages de 8 minutes 40 pour le festival de cinéma de Carpentras

Le festival de Cannes n'a pas pu se tenir cette année. Celui de Carpentras est bien maintenu. "Carpentras fait son cinéma", le festival de courts métrages démarre ce mardi 20 octobre et les participants ont 84 heures pour réaliser une fiction de 8 minutes 40. Cinq équipes de tournage sont retenues pour cette deuxième édition.

Cinq courts-métrages pour trois prix

Tout est organisé à l'heure près, pour rentabiliser le peu de temps mis à disposition des équipes. Elles arrivent le matin, repèrent les lieux l'après-midi, trouvent leurs figurants et leurs accessoires et commencent le tournage à 20h pile. Pour gagner du temps les scénarios ont été écrits en amont, c'est d'ailleurs comme cela qu'ont été sélectionnés les candidats. Le clap de fin est prévu samedi à 8h. Les projections ont lieu à 19h à l'Espace Auzon avant la cérémonie de remise des prix.

C'est un jury de vedettes qui tranchera : Bénabar, Pascal Elbé, Michèle Bernier, le prix Goncourt Yann Quéfelec, Mathilda May et la comédienne de Plus Belle la Vie Cécilia Hornus. Tout ce beau monde est réuni, sous la houlette du fondateur du festival, l'ancien journaliste reconverti en vigneron, Patrick Chêne. Son projet, c'est de faire parler de Carpentras, en médiatisant l'événement et en en faisant un immense studio de cinéma. Le festival permet aussi d'animer la ville, qui comme partout en France, en a bien besoin en ce moment.

Grâce à sa première édition, Carpentras s'exporte déjà. L'un des courts métrages tournés l'an dernier, intitulé "Vieux Revolver", qui a reçu le prix du jury va être présenté au Hollyshorts Film Festival. Il s'agit d'un festival de courts métrage qui se tient en novembre à Hollywood, très réputé dans le monde du ciné.