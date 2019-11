Chiffre du jour : le festival Off d'Avignon se tiendra du 3 au 26 juillet 2020

Du 3 au 26 juillet 2020, des foules de visiteurs vont déferler sur Avignon. Ce sont les dates du festival off 2020. On ne connaît pas encore celles du in, probablement dévoilées en décembre.

Avignon, France

À vos agendas ! Le festival off d'Avignon se tiendra du vendredi 3 au dimanche 26 juillet 2020, soit 24 jours de spectacles. AFC, Avignon Festival et Compagnie, l'association qui gère le off vient de voter pour ses dates lors de sa dernière Assemblée générale.

Le off commencera donc le premier week-end des grandes vacances, pour une pleine fréquentation dès le début. Le quartier général, le village du off sera toujours situé dans le collège Viala, rue des écoles, dans l'intramuros. L'établissement sera occupé jusqu'au vendredi, les bénévoles devront donc tout installer, la scène, les stands etc pendant la nuit.

On ne connaît pas encore les dates du in. Elles sont d'habitude plutôt révélées en décembre. Pourquoi le in et le off ne s'alignent-ils pas ? La question refait surface tous les ans. AFC répond qu'elle choisit ses dates le plus tôt possible, pour prévenir rapidement les compagnies. Il y aura donc peut être quelques jours de décalage mais les deux festivals sont en lien et les dates devraient être sensiblement identiques. Autre question à régler, la durée du in, qui là aussi fait souvent débat.