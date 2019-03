Chiffre du jour : le Vaucluse accueille 130 tour-opérateurs pour faire la promotion du territoire

Département Vaucluse, France

Le Vaucluse veut faire encore mieux en terme de fréquentation touristique. Pendant quatre jours, 130 tour-opérateurs ont arpenté le département. Ils ont fait les touristes pour proposer à leur tour aux touristes le Vaucluse comme destination de vacances. C'est l'agence du développement du tourisme et des territoires, Vaucluse Provence Attractivité qui s'en est chargée, à l'occasion d'un salon professionnel du tourisme qui se tient en ce moment à Marseille.

Ces tour-opérateurs viennent du monde entier : de Chine, des Etats-Unis, d'Indonésie, des Emirats-Arabes-Unis. Autrement dit, des millions de touristes potentiels à séduire. Le Vaucluse est un département déjà très touristique, le 2e dans la région avec 40% de clientèle étrangère.

Rajeunir les touristes et les faire rester plus longtemps, en dehors de l'été

Mais le Vaucluse peut faire encore mieux dit l'Agence, qui a plusieurs objectifs. D'abord, elle veut faire venir des touristes en dehors de la saison estivale. Elle souhaite aussi proposer d'autres visites, dans des lieux plus confidentiels, pour désengorger les sites déjà surchargés. Son objectif est aussi de séduire des visiteurs plus jeunes et de faire en sorte qu'ils restent plus longtemps.

Vaucluse Provence Attractivité a donc proposé plusieurs circuits, "Histoire et Architecture" par exemple, à Vaison-la-Romaine, Séguret, Pernes-les-Fontaines ou Carpentras. Le thème "Spiritualité" sillonne entre Gordes, Villeneuve-lès-Avignon et Cavaillon, sans oublier "Croisières et Vin" à Avignon, Chateauneuf-du-Pape, l'Isle-sur-la Sorgue ou Fontaine-de-Vaucluse. À trois mois du lancement de la haute saison, c'est en ce moment qu'il faut convaincre les touristes de choisir le Vaucluse.

#salonrdvf Les pré-tours s'enchaînent en Vaucluse pour faire découvrir les atouts du territoires à 130 prescripteurs internationaux de voyage (TO, presse) pic.twitter.com/FNxURoJsA7 — VaucluseAttractivité (@84Developpement) March 15, 2019