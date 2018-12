Chiffre du jour : le Vaucluse produit chaque année près de 80 tonnes de nougat

Vaucluse, France

À une semaine du réveillon de Noël, vous préparez probablement votre menu de fêtes. Il y a fort à parier que le nougat provençal en fera partie. Le Vaucluse en produit chaque année 80 tonnes. Qu'il soit noir ou blanc, c'est la star des 13 desserts provençaux. Ils sont trois principaux maîtres nougatiers dans le département, à Sault, Saint-Didier et Caumont. La production et la vente s'accélèrent à l'approche de la fin d'année. Environ 60% de la production se fait en trois mois seulement. Le nougatier Silvain, par exemple, embauche dix salariés à l'année et cinq de plus en ce moment.

L'amande provençale veut trouver sa place dans le marché mondial

La star du nougat, c'est bien sûr l'amande. La région PACA en produit 130 tonnes chaque année. Une goutte d'eau face aux 32.000 tonnes consommées chaque année par les Français. La plupart sont importées d'Espagne et de plus en plus de Californie. Il faut donc consommer local, vauclusien, pour soutenir la filière. Un syndicat des amandiers de Provence a même vu le jour l'an dernier. Il se bat pour obtenir des aides à la plantation en finançant du matériel ou des systèmes d'irrigation. Le syndicat vise les 150 hectares d'amandiers supplémentaires chaque année en Provence.