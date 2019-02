Chiffre du jour : les Vauclusiens sont allés 2 357 466 fois au cinéma en 2017

Les Vauclusiens aiment le cinéma. En 2017, ils y sont allés 2 357 466 fois. En moyenne, ils vont au cinéma entre 4 et 5 fois par an. Cette année, ils ont pu y voir le Grand Bain, Jusqu'à la garde ou les Chatouilles, nommés ce vendredi soir à la cérémonie des César du cinéma français.

En 2017, les Vauclusiens sont allés 2 357 466 fois au ciné, d'après les chiffres du CNC, le centre national du cinéma. Nous sommes même les plus cinéphiles après les spectateurs parisiens. En moyenne, les habitants du département vont voir entre 4 et 5 films par an. Cette année, vous avez peut être vu le Grand Bain, la comédie qui a cartonné, mais aussi Jusqu'à la garde, Pupille, les Chatouilles, La Douleur, En Liberté : autant de films nommés aux César du cinéma français. La cérémonie a lieu ce soir avec Kad Merad aux commandes.

Le département est plutôt bien doté, avec 21 cinémas et 63 salles. Par ailleurs, les tarifs n'ont pas atteint des niveaux exorbitants. Même si cela reste très excessif, comptez 11,50 euros au Pathé Cap Sud d'Avignon. Dans d'autres grandes villes françaises, l'entrée dépasse parfois les 15 euros. Puis, les tarifs préférentiels sont vraiment préférentiels. Comptez 5 euros la place si vous prenez l'abonnement 10 entrées à l'Utopia d'Avignon. C'est à peu près les mêmes tarifs au Rivoli de Carpentras ou à la Cigale de Cavaillon.