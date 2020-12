Chiffre du jour : Olivier Py nous apprend à prononcer les 12 pieds des alexandrins

Le festival d'Avignon et son directeur, Olivier Py, organisent des cours en ligne pour apprendre à dire les alexandrins. C'est gratuit et sur inscription. La culture est à l'arrêt mais les hommes et femmes de théâtre se creusent la tête pour la faire vivre.