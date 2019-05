Chiffre du jour : plus de 1 600 spectacles programmés pour le off à Avignon

Le festival off d'Avignon publie sa programmation. Plus de 1.600 spectacles sont prévus entre le 5 et le 28 juillet. La billetterie est ouverte en ligne.

Avignon, France

Chaque année, on croit avoir atteint un plafond, et finalement non. Le programme du festival off d'Avignon 2019 vient de sortir et comme chaque année, il est très fourni. Plus de 1.600 spectacles sont prévus entre le 5 et le 28 juillet. Vous avez toute la liste sur avignonleoff.com.

Plus de 130 lieux de rendez-vous

Vous pouvez choisir vos spectacles par lieux de représentation. Il y en a plus de 130 cette année encore. Vous pouvez également faire votre sélection par genre : théâtre, cirque, danse, mime, lecture, etc. Vous pouvez aussi faire le tri en fonction de vos dates et de vos créneaux horaire. Sans oublier les conférences, les expos ou les projections. La billetterie est ouverte, en ligne elle aussi. Vous vous inscrivez et vous faites vos marchés. Le programme papier sera lui distribué à la fin juin à plus de 115.000 exemplaires.

Comme chaque année, vous avez l'embarras du choix, difficile de s'y retrouver dans cet océan de spectacles. On retiendra tout de même le retour de la pièce La machine de Turing, qui vient de remporter quatre Molière, montée pour le off l'an dernier. Une autre pièce revient, Les Chatouilles ou la danse de la colère, qui a donné lieu au film, créée elle aussi à Avignon il y a quelques années.