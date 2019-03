Chiffre du jour : plus de 250 sites candidats au deuxième loto du patrimoine

Plus de 250 sites sont candidats pour obtenir une aide financière via le loto du patrimoine, deuxième édition du nom. En Vaucluse, l'abbaye de Sénanque s'est portée candidate. Ces derniers mois, elle a à plusieurs reprises reçu le soutien du monsieur patrimoine du gouvernement, Stéphane Bern.

Sénanque, Gordes, France

Ils ont besoin d'un coup de peinture, d'un coup de marteau, ou parfois de gros travaux. Plus de 250 sites se sont portés candidats pour la deuxième édition du loto du patrimoine. Ils avaient jusqu'à ce jeudi soir pour déposer un dossier. L'abbaye de Sénanque fait partie de ces chefs d'oeuvre en péril.

Elle est défendue par le Monsieur patrimoine lui même, Stéphane Bern, qui a plusieurs fois répété sur France Bleu Vaucluse qu'il défendrait bec et ongle le dossier de cet abbaye du 12e siècle, dont un mur menace de s'effondrer. Les travaux pour la restaurer s'élèvent à 2 millions d'euros. D'après l'intendant de l'abbaye, il ne manque plus que 500.000 euros.

118 dossiers seront retenus

À présent, Stéphane Bern et la Fondation du patrimoine, ainsi que la Française des jeux et le Centre des Monuments nationaux vont devoir choisir. Ils ne retiendront que 118 monuments. La liste définitive sera dévoilée le 11 mars. Parmi ses 118 monuments, 18 sites emblématiques bénéficieront en quelque sorte d'un traitement de faveur et seront prioritaires pour récolter l'argent du loto prévu le 14 juillet. Deux jeux de grattage viennent compléter l'offre.

Voilà pour le calendrier mais on ignore de combien d'argent ils bénéficieront. L'an dernier, l'opération avait permis de récolté 222 millions d'euros. Seulement 22 étaient allés au patrimoine. Stéphane Bern pour que le montant soit plus élevé cette année.