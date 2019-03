Chiffre du jour : près de 130 000 vues pour le film de promotion du Vaucluse

Le clip de promotion du Vaucluse, tourné par le Conseil départemental, cartonne. Intitulé "En Vaucluse, on prend de la hauteur !", il cumule près de 130.000 vues et permet de survoler les plus beaux coins du département.

Département Vaucluse, France

C'est une belle publicité que s'est offerte le Conseil départemental de Vaucluse. La vidéo de promotion intitulée "En Vaucluse, on prend de la hauteur !" cumule près de 130.000 vues (128.000 précisément). Elle tourne depuis le mois de janvier sur les réseaux sociaux et offre cinq minutes de clip où défilent les images souvent grandioses de notre beau département : Avignon, le Ventoux, Vaison-la-Romaine, le svillages perchés du Luberon, le gouffre de Fontaine-de-Vaucluse, le théâtre antique d'Orange, les gorges de la Nesque, etc.

Coup de projecteur sur le Vaucluse

Le clip a été filmé du ciel, grâce à un drône et nous offre le Vaucluse comme on l'a rarement vu. Un joli coup de communication alors que les touristes commencent à réfléchir à leur destination de vacances.

La plupart des internautes, surtout des locaux, applaudissent : "Magnifique région, ravie de m'y être installée et impatiente de découvrir tous ces endroits superbes" dit par exemple Myriam. Mais certains émettent quand même des critiques. Des Vauclusiens trouvent dommage que des coins du département soient absents, comme Séguret. D'autres, et c'est récurrent, regrettent l'apparition des Parc Spirou et Wave Island à Monteux. Les internautes s'interrogent : "Depuis quand ces parcs font-ils partie de notre patrimoine ? Seriez-vous forcés de leur faire de la pub ? Ce sont des verrues", etc.