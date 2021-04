Chiffre du jour : trois œuvres monumentales en cours d'installation dans le Palais des Papes d'Avignon

C'est une expo très attendue : trois œuvres monumentales du peintre chinois Yan Pei Ming sont en cours d'installation dans la grande chapelle du Palais des Papes d'Avignon. C'est un vrai signe d'espoir, alors qu'aucune date n'est fixée pour la réouverture des lieux de culture. Mais la ville joue les optimistes et prépare sa grande expo de l'été.

L'une des œuvres exposées fait cinq mètres de haut. Intitulée Crucifixion, elle est accrochée depuis quelques jours au dessus de l'autel. Elle représente le Christ sur la Croix, avec le visage de Pei Ming. Sur le mur ouest, l'artiste s'est représenté en trois autoportraits. Sur le mur sud, la troisième œuvre montre les paysages de l'exode peuplés de chauve-souris. Des œuvres sombres, torturées, à l'image du travail de Pei Ming.

Galerie de portraits à la Collection Lambert

En miroir à cette expo, une galerie de portraits signés de Yan Pei Ming est présentée cet été à la Collection Lambert d'Avignon, le musée d'art contemporain. Les figures du Pape Innocent X se mêlent à celle de Che Guevara, de Bruce Lee, de Marilyn Monroe ou d'anonymes - des militaires, des réfugiés, des prostituées, des pères de familles... Cent-quarante portraits au total, qui retracent quarante ans de carrière du peintre chinois. C'est à voir de fin juin à fin septembre.

Tous les ans, la ville d'Avignon propose ces grandes expos, qui débutent juste avant le festival, et qui durent jusqu'au cœur de l'hiver. On y a vu les œuvres de Douglas Gordon, Camille Claudel, ou Louise Bourgeois. L'exposition de Yan Pei Ming, baptisée "Tigres et Vautours", ouvre le 1er juin - si tout va bien - et dure jusqu'à la fin du mois de janvier.