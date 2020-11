Chiffre du jour : un nouveau titre pour la chanteuse avignonnaise Suzane

Pas de confinement pour la musique : la chanteuse avignonnaise Suzane sort un nouveau titre, "L'appart vide". C'est l'histoire d'une rupture amoureuse entre Suzane et sa compagne. Un clip vient également de sortir. On y voit leur relation se détériorer en même temps que leur appartement se dégrade. L'eau s'infiltre, le bocal du poisson rouge se brise, les lampes n'éclairent pas, les étagères s'écroulent... Bref, rien ne va plus.

La chanson sera présente dans la réédition de son premier album, Toï Toï. Elle y a ajouté cinq titres inédits mais le confinement la pousse à décaler la sortie à plus tard. Malgré cela, l'année 2020 sourit à Suzane, 30 ans, née à Avignon, où elle a étudié au conservatoire. La chanteuse, qui se définit comme une "conteuse d'histoires sur fond d'électro", a décroché cette année la victoire de la musique de la Révélation Scène.

Si la pandémie n'était pas passée par là, elle aurait du écumer les festivals de l'été. Mais celle qui dénonce dans ses chansons aussi bien le harcèlement de rue que la crise environnementale a su rebondir, notamment grâce à un duo avec Grand Corps Malade, "Pendant 24h", dans lequel elle se retrouve dans le corps d'un homme pendant une journée.

Son album, Toï Toï commence à s'exporter, dernièrement au Canada. Suzane avait 17 dates de concert prévues d'ici décembre, dont une à l'Olympia et à Chateaurenard. On espère qu'elles ne seront pas annulées mais simplement reportées.