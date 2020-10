Chiffre du jour : "une semaine d'arts en Avignon" du 23 au 31 octobre

Le Festival d'Avignon n'a pas pu se tenir à cause de l'épidémie de coronavirus. Les organisateurs du In et du Off rebondissent en imaginant une "semaine d'arts en Avignon", du 23 au 31 octobre. Comme un air de festival, mais avec le masque et sans la foule.