Chifukoo et Timul, deux jeux gardois pour ne plus avoir peur des maths

C'est parce que sa petite-fille de 7 ans avait du mal à mémoriser les tables de multiplication que Pierre Nonclercq, un informaticien a eu l'idée de créer Timul. Un jeu de cartes qui permet de les apprendre de manière ludique. Chaque chiffre est représenté par un "chifou", un animal en forme de chiffre à qui il arrive des histoires. C'est en suivant leurs aventures qu'on apprend à multiplier.

" On fait appel à la mémoire visuelle et auditive de l'enfant. Grâce aux histoires des "chifou", il va mémoriser les multiplications. Un exemple : pour la multiplication 3 fois 3, c'est une devinette. Qu'est ce qui mesure 3 centimètres de large et qui met 3 minutes à cuire ? C'est un ... oeuf ! "

Pierre Nonclercq, le concepteur de Timul

Pierre Nonclercq et sa fille Chris ont également créé un autre jeu, le Chifukoo, pour apprendre à faire des opérations sans s'en rendre compte. C'est un jeu de plateau, comme un jeu de l'oie, sauf que pour faire avancer l'Ogre et le Petit Poucet, les deux personnages, il faut faire des opérations. "L'enfant , qui n'est pas fort en maths va être happé par la course poursuite entre l'Ogre et le Petit Poucet, tandis que le matheux, lui va s'amuser à construire ses opérations, à en faire de plus en plus complexes. Les deux peuvent jouer ensemble et trouver leur compte dans le jeu". Même un enfant qui ne connait pas encore les chiffres peut jouer. Ce n'est donc pas forcément le joueur le plus matheux qui gagne !

Chris Nonclercq qui a participé à la conception du jeu

Des jeux qui ont aussi leur place dans les écoles

Les deux jeux ont été testés dans plusieurs écoles élémentaires du Gard. Avec le même succès à chaque fois. Le fait de manipuler les pions pour effectuer les quatre opérations a permis également à des enfants atteints de dyscalculie de faire des progrès.

Les Editions Azawak qui commercialisent ces jeux cherchent aujourd'hui des financeurs pour pouvoir les diffuser plus largement, en lien notamment avec l'Education Nationale. Ses concepteurs estiment eux, qu'utilisés dans les classes de Cours élémentaire, ils permettraient aux enfants de faire de rapides progrès en mathématiques.

"Si ces jeux sont enseignés en classe, la problématique des maths serait résolue"

Les deux concepteurs planchent aujourd'hui sur une future application pour smartphone.

