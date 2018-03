C'est l'un des grands événements des vacances, les 2 concerts gratuits de Poitiers l'été. La Ville vient de divulguer une partie de la programmation. Et en juillet, c'est Chinese Man qui enchantera les Poitevins.

Poitiers, France

La ville de Poitiers vient de dévoiler le nom de l'une des têtes d'affiche de Grand Poitiers l'été. Et c'est Chinese Man qui viendra se produire le 26 juillet sur la scène du Parc de Blossac. Ce collectif de DJ propose, en plus de sa musique, un show visuel.

Chaque année, la Ville organise deux concerts gratuits, en juillet et en août.

On connaîtra le nom de la deuxième tête d'affiche de l'édition 2018 à partir du 26 mars, on sait déjà que ce sera un nom connu de la chanson française. Ce second concert gratuit est prévu le 30 août au parc de Blossac.