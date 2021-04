Chinon : la dynastie Plantagenêt mise à l'honneur à la forteresse royale

Découvrir le quotidien des rois de la dynastie Plantagenêt au sein de la forteresse de Chinon. C'est ce que propose désormais le lieu. Des maquettes, des reconstitutions en 3D occupent une partie du monument. Ils seront visibles par les visiteurs dès sa réouverture.

Une mise en lumière de la dynastie permise par le travail de nombreux chercheurs, archéologues, historiens et artisans .

Ainsi les visiteurs pourront découvrir notamment, une reconstitution de la chambre du roi Henri II Plantagenêt et de son épouse Aliénor d'Aquitaine. Au 12e siècle, elle se trouvait dans le palais du fort Saint-Gorges, aujourd'hui détruit. On peut y découvrir du mobilier, des objets de toilette ou encore un jeu d'échec afin de plonger au plus près de la réalité. Un décor inspiré d'un fragment de tissu de l'époque et conservé au musée Le Carroi à Chinon.