Chinon : le marché médiéval qui attire chaque année plus de 10 000 visiteurs est annulé

Pour la deuxième fois le marché médiéval de Chinon avec son célèbre défilé en tenues d'époque dans les rues est annulé en raison de la Covid-19. Ce marché médiéval qui attire entre 10 000 et 15 000 visiteurs chaque année début août est un peu la vitrine de Chinon sur les bords de Vienne l'été. A la mairie de Chinon on explique vouloir prendre le contre- pied en organisant tous les mois des animations diverses avec une jauge naturellement réduite. Au final, ce n'est pas certain que les Chinonais et vacanciers cet été s'y retrouvent.