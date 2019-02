Chinon : Les habitants se ruent pour aller voir "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu"

Chinon, France

Le film "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu" continue de battre tous les records. La deuxième comédie avec Christian Clavier et Chantal Lauby poursuit sa course folle au box-office avec 3,4 millions d'entrées, 12 jours seulement après sa sortie. Ce film tourné en partie à Chinon par le saumurois Philippe de Chauveron a aussi fait un carton au cinéma associatif le Rabelais à Chinon. Son directeur Guillaume Delaleu explique que _le film a fait 1.666 entrées* la semaine du 30 janvier, sans oublier les 500 personnes qui sont venues pour les deux avant-première_. C'est donc un très gros succès national mais aussi local à Chinon. Par rapport à un film comme les Tuche, on fait clairement 50% de fréquentation en plus. Les chinonais sont fiers mais auraient aimé voir davantage leur ville.

Les chinonais sont très fiers. Ils aiment voir Chinon - Le directeur du cinéma Le Rabelais

Le film sera à nouveau programmé la deuxième semaine des vacances scolaires à partir du mercredi 20 février. Autant dire que la fréquentation du cinéma Le Rabelais va continuer de battre des records car on voit mieux la ville que lors du premier opus. Diane est Chinonaise : ça fait un peu bizarre de voir les lieux qu'on voit tous les jours. Il y a une petite fierté.

*1.666 entrées en une semaine contre 3.500 lors du premier film, mais c'était sur 6 semaines.