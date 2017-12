Chinon les vestiges archéologiques : un futur atout pour le cœur de ville ?

A Chinon, point final, lors du conseil municipal mardi 5 décembre, au projet d'aménagement du cœur de ville après les découvertes archéologiques menées sur le site de la Brèche. Mais finalement, les vestiges pourraient bien devenir, eux-aussi, un nouveau spot touristique dans la ville.

Le conseil municipal de Chinon a soldé mardi 5 décembre la convention qui liait la ville de Chinon à la Société d’Équipement de la Touraine (Set). Montant du chèque de dédommagement : près de 300 000 euros pour les études et travaux engagés sur le projet Cœur de ville.

Reste le résultat des fouilles archéologiques préventives* qui ont mis au jour près de 1500 ans d'occupation du site et ces vestiges archéologiques pourraient bien devenir un réel atout pour Chinon.

Mais, comme dit le maire de Chinon, "allons-y étape par étape" . "Plusieurs idées circulent" dit-il "pour intégrer ces vestiges dans le paysage de Chinon", mais d'abord il faut savoir ce que les chinonais ont sous les pieds et pour cela il faut faire des fouilles archéologiques que Jean-Luc Dupont souhaiterait d'intérêt national . Il faut donc monter un dossier de candidature pour démontrer la valeur historique et patrimoniale du site archéologique au cœur de Chinon et ensuite le déposer auprès du Ministère de la Culture pour obtenir le financement total de ces recherches.

Sous les pieds des chinonais dorment semble-t-il selon les premiers sondages plus de 1500 ans d'occupation par l'homme. Quand on ajoute l'engouement du public pour l'histoire et le patrimoine au flux déjà existant de touristes attirés par la forteresse, "on peut imaginer" dit encore le maire de Chinon, que ce chantier archéologique devienne très rapidement une visite touristique qui ferait descendre les visiteurs vers le cœur de ville " au lieu des les cantonner sur les hauteurs de Chinon autour de la forteresse.

. * Les fouilles archéologiques menées par l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) ont fait apparaître des vestiges de l'époque gallo-romaine et du début de la chrétienté