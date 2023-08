La Forteresse Royale de Chinon se replonge à l'époque médiévale

Le médiévales à la cote à Chinon. Depuis samedi dernier, la ville voit passer gentes dames et chevaliers. Après le marché et la parade dans le centre, c'est à la Forteresse Royale jusqu'à jeudi que nous pouvons nous replonger dans cette histoire médiévale qui a marqué la Touraine.

Cette période qui a duré du Vème siècle à la fin du XVème siècle fascine. Et à la Forteresse, ça se ressent sur l'affluence, explique Marie-Eve Scheffer, la responsable des lieux. "Depuis une dizaine d'années, on remarque que nos fréquentations vont croissantes. Je pense que les jeunes générations en particulier ont beaucoup d'appétit pour ces fêtes médiévales estivales. Je pense que le médiéval a été a été remis à la mode, notamment à travers des séries un peu fantastico-médiévales comme Game of Thrones."

La compagnie Armutan anime les fêtes

Dans l'enceinte de la Forteresse, nous sommes ramenés des siècles en arrière. Un campement est installé, avec des démonstrations de maniement des armes d'époque. La compagnie Armutan offre un spectacle "Pas un geste!", mêlant humour et histoire.

Des spectateurs, petits et grands, en profitent pour venir habillés de robes et d'armures "pour se plonger dans le décor", explique Marianne, venue en famille de la Vienne. Il est aussi possible de découvrir les plats et boissons connues à l'époque, ou encore d'apprendre la calligraphie.

Dans le logis du roi, le groupe Dayazell offrent au public des concerts de musique de "répertoires anciens du monde".

Et puis jusqu'à ce lundi soir, la compagnie Guerre et Chevalerie propose des spectacles équestres, dont des démonstrations d'exercice et de tournois :

A part les spectacles équestres, les médiévales à la Forteresse de Chinon continuent jusqu'à jeudi 10 août.