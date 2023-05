Chinon souffle après avoir fait le plein pendant les longs week-ends de mai

Ce lundi, dernier jour du dernier long week-end de ce mois de mai, il y a un peu moins de monde venu admirer la forteresse de Chinon et sa vue imprenable sur la ville. Pour le plus grand plaisir de ceux qui sont bien là, comme Thierry, venu de Chartres. Avec sa famille il est allé en famille à Azay-le-Rideau et à Chédigny, pour la fête des roses : "c'était bondé de monde, donc oui ici c'est plus agréable, en plus il y a un peu d'air", rigole le sexagénaire.

30 à 40% de chiffre d'affaires en plus comparé à 2022

La météo justement, qui s'est montrée très clémente pendant la seconde moitié de mai, a fait les affaires des restaurateurs sur la place Charles de Gaulle. Attablée en terrasse, Corinne Rasquin prend tranquillement son café tout en surveillant, le téléphone à portée de main, l'entrée de sa boutique située juste en face : "on a l'impression d'être un peu touristes nous aussi pendant quelques minutes", sourit-elle derrière ses lunettes de soleil. Cette commerçante est détendue, il faut dire que la clientèle était bien là et s'est fait plaisir ces dernières semaines : "on a vendu beaucoup d'accessoires pour les femmes, des sacs à mains, plein de cadeaux que les clientes se faisaient aussi pour elles !". Résultat : 30 à 40% de chiffres d'affaire en plus, comparé à mai 2022. "On avait déjà eu un très bon mois l'an dernier, avec la sortie du covid, mais là c'est encore mieux. Si ce début augure ce que va être la saison, on est plutôt optimistes !"

Les restaurateurs chinonais sont optimistes pour l'été, malgré la pénurie de personnel qui pourrait venir assombrir le tableau © Radio France - Camille Marigaux

Un optimisme partagé par Serge Desazars, qui a repris il y a un an la Guiguette Rabelaisienne, de l'autre côté de la Vienne. C'est sûr, le beau temps l'a aidé ces dernières semaines, après deux premiers week-end un peu frais. Ce samedi, il a sorti le brasero et servi environ 300 personnes. Un joli chiffre, surtout avec un personnel pas assez suffisant. Et c'est d'ailleurs pour cela que la guinguette n'ouvre pas pour midi. "On a trois personnes de moins que l'an dernier", s'explique Serge Desazars. "On devrait aussi être ouverts six jours sur sept, mais on ne l'est que cinq jours par semaine. On a une équipe top mais qui fait vraiment des longues journées. C'est un gros problème, souvent les jeunes qui nous rejoignent finissent vite par trouver le métier trop fatiguant, trop stressant et finalement arrêtent".

Sabrina Bouton, du café des Arts, a pu recruter pour le service en salle et en terrasse. Elle a 50% de personnel en plus côté service, mais pour elle, la pénurie concerne plutôt les cuisines. Tous lancent donc un appel à celles et ceux qui voudraient les rejoindre cet été. Un manque d'effectifs qui s'ajoute parfois à la mauvaise humeur des clients. A qui ces commerçants demandent donc un peu d'indulgence et de patience...