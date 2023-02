Chistophe Alevêque "Vieux Con" au Vinci à Tours, le 3 mars

On peut être vieux con et moderne à la fois, et Christophe Alevêque, vs nous le prouver le 3 mars prochain au Vinci à Tours.

Christophe Alevêque au Vinci à Tours Sans langue de bois, Christophe Aleveque vous donne rdv le 3 mars au Vinci à Tours pour son nouveau spectacle « Vieux Con ». ⓘ Publicité Christophe Alevêqu e s’en prendra au monde des Bisounours, aux bières sans alcool, aux journées sans tabac ou encore aux charcuteries sans matière grasse. Il s’est engagé à créer le club des « vieux cons modernes » et espère bien vous compter parmi les futurs adhérents. Dans son nouveau spectacle à l’imagination débordante, il s’interdit toutes formes de censure et vous pourrez faire confiance à sa totale lucidité pour plus d’une heure de show. Vos zygomatiques s’en souviendront.