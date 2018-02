C’est moi, juste, ou il fait un peu frisquet, en ce moment ?...

Salon du chocolat à Sarlat

Le Rotary club organise son troisième salon du chocolat au profit de l’école des jeunes sapeurs-pompiers de Sarlat les 24 et 25 février, à l’ancien évêché de 10h à 18h. Durant deux jours, vous pourrez admirer les œuvres des artisans chocolatiers, découvrir leurs produits, participer à des ateliers gourmands et concourir pour le meilleur cookie ! Au programme samedi 24 février à 11h : Ateliers chocolat avec Raoul Lucco et Roland Mertz. A 15h : Ateliers chocolat enfants avec Raoul Lucco et Roland Mertz. Dimanche 25 février à 10h30 : Ateliers chocolat avec Raoul Lucco et Roland Mertz. A 11h : Récompense Meilleurs cookies. A 15h : Récompense Meilleurs dessins. A 15h30 : Ateliers chocolat avec Raoul Lucco et Roland Mertz. Exposition permanente des œuvres des chocolatiers sur le thème du chocolat et des pompiers. Renseignements au 06 08 68 97 93

Soirée mique à Saint-Rabier

Le Comité des Fêtes Ripériennes organise le Samedi 24 Février 2018 à 20h une soirée Mique, avec, bien sûr, son apéritif, sa soupe, son entrée, son petit-salé, son fromage et son dessert, sans oublier le vin (à consommer avec modération) ! Et le tout pour 13 euros par personne (7€ jusqu'à 12 ans) tout compris ! Bien sûr, l'ambiance ripérienne sera là (et on fera chabrol !), ainsi que la tombola avec de nombreux lots. Attention : le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire au 06.27.39.31.98

Bourse d’échange mécanique à Bergerac

« Les Vieilles Automobiles du Périgord » vous convient à une 44ème Bourse d’échange samedi 24 et dimanche 25 février à la plaine des Sports de Picquecailloux à Bergerac. Au programme : autos, motos, cycles, tracteurs, miniatures…

Du théâtre à Saint-Astier

Théâtre à La Poivrière de Saint-Astier ce samedi à 20h30. « C’était la Rose Rouge » : ce spectacle évoque une soirée au cabaret Rive Gauche « La Rose Rouge », où se produisaient des artistes de plusieurs spécialités, chanson principalement, mais aussi diseurs, mimes, magiciens et acrobates. En vedette exceptionnelle : les Frères Jacques. Tarif d'entrée : 10€. Réservation conseillée. Théâtre de la Poivrière 05 53 03 54 61

Du mentalisme à Neuvic

Mentalisme « Votre cerveau est une arme » de Xavier Hornet. Ce Magicien-Mentaliste propose un spectacle ludique, drôle et surprenant, et vous propose de découvrir tout le potentiel du cerveau avec malice. A partir de 8 ans, à 20h30 au Centre Multimédia de Neuvic ce samedi. Tarifs : 10€ / abonné : 8€. Centre Multimédia : 05 53 80 12 34