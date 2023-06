Chomérac : l'ardéchois Hugo Riboulet, vainqueur de Top Chef 2023, accueilli en héros dans son village natal

Ils étaient plus de 600 à s'être rassemblés sur la place du Bosquet pour applaudir Hugo Riboulet. Ce mercredi 14 juin, une fête en l'honneur du jeune chef de 24 ans, vainqueur de Top Chef 2023, a eu lieu dans son village natal de Chomérac (Ardèche). Après une courte réception à la mairie en présence de l'équipe municipale, du maire François Arsac, du député de la circonscription Hervé Saulignac et du président du département Olivier Amrane, Hugo Riboulet s'est mêlé à la foule venue le remercier de sa prestation.

"Il faut toujours croire en ses rêves" - Hugo Riboulet

"C'est notre fierté et il est très avenant, très patient", sourit Brigitte, après avoir fait une photo avec le plus jeune participant de l'émission culinaire d'M6 cette année. Une scène a été installée sur la place du Bosquet de Chomérac pour accueillir le héros local, de nombreux habitants se pressent au bas des escaliers pour tenter d'avoir un selfie avec le chef.

"Tu nous as fait beaucoup saliver, tu es la fierté de la commune, on te souhaite le meilleur", lance François Arsac, le maire. "Merci de m'avoir suivi, d'avoir cru en moi. Le travail paie toujours et il faut toujours croire en ses rêves", répond Hugo.

Plus de 600 personnes se sont rassemblées à Chomérac pour accueillir Hugo Riboulet © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Hugo Riboulet a reçu la médaille de citoyen d'honneur de Chomérac, "seulement la deuxième distribuée" par le maire François Arsac depuis 2014, puis la médaille du département. Le député Hervé Saulignac lui a également remis la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, au nom de sa présidente Yaël Braun-Pivet, "qui a regardé l'émission", confie-t-il.

Le jeune chef de 24 ans est venu en compagnie d'Albane Auvray, une autre candidate Top Chef de la saison, avec qui il devrait ouvrir un restaurant street food dans les prochains mois, à Paris.