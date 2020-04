Chorégies d'Orange annulées : certains spectacles sont reportés l'année prochaine

C'est la première fois que les Chorégies d'Orange sont annulées en 150 ans d'existence. Pour son directeur, Jean-Louis Grinda, "c'est un crève cœur, une grande douleur pour les artistes et une déception pour le public. C'était une année qui devait être record. La déception est grande. Mais on ne pouvait pas continuer à vendre des billets pour des spectacles qui seraient surement annulés avant et après le 15 juillet."

Lors de la matinale spéciale de France Bleu Vaucluse ce mardi matin, le directeur des Chorégies a annoncé que "le Samson et Dalila qui devait inaugurer le festival opéra sera reporté l'année prochaine. C'est une très bonne nouvelle pour le public, ceux qui avaient déjà acheté leur billet pourront le conserver pour l'année prochaine. On va essayer aussi d'avoir le Béjart ballet de Lausanne, plébiscité par le public et on travaille aussi à reprogrammer Cécilia Bartoli".

Interrogé sur l'avenir des Chorégies d'Orange, Jean-Louis Grinda a voulu être rassurant : "_C'est un festival autofinancé à hauteur de 80%. On devrait pouvoir passer à travers les gouttes et rembourser tous les gens qui le souhaiteront. On se dirige surement vers six mois d'inactivité, c'est énorm_e". Il s'est ému : "des gens se sont préparés à chanter des rôles, des spectacles ne seront pas joués, c'est une souffrance psychologique importante".

Le maire d'Orange, Jacques Bompard, a assuré le festival de son soutien : "toutes les subventions votées pour le festival seront versées".