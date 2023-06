Christelle De Franceschi "au taquet" pour battre son propre record du monde à l'accordéon à Hergnies

Dans son répertoire on trouve cette année comme un clin d'œil, la valse Guiness. Après l'exploit en juin dernier à Saint-Amand-Les-Eaux, son homologation cet hiver par le célèbre livre des records a été une vraie reconnaissance pour celle qui fait de l'accordéon depuis l'âge de 7 ans.

"le cerveau partait dans tous les sens, on n'y croit pas (...), c'est super ! c'est magique!"

Pour battre son record musical, l'ancienne prof d'accordéon de Saint Amand et Wallers qui a aussi animé de nombreux bals, a modifié un peu son répertoire exclusivement folk pour tenir au mieux sur la longueur avec des titres qui la font "plus vibrer", en passant aussi de 7h à 5h de répertoire avec quand même 80 titres qui ne pourront pas être rejoués avant quatre heures.

3 coachs pour l'aider à tenir le coup, un mental d'acier

Et puis cette sportive qui fait de la marche, mais aussi du Krav Manga un sport de combat israélien, du systema un art martial russe, s'est aussi entourée de 3 coachs, un mental, un sportif et une coach de vie qui lui a appris à trouver des petits trucs pour trouver de l'énergie en cas de coup de mou en regardant par exemple les arbres ou le soleil.

Autre arme anti renoncement le public, et pour ça Hergnies qui accueille tous les ans les Belles Bretelles festival d'accordéon a mis le paquet, avec par exemple les 400 enfants de maternelle et primaire qui vont venir jeudi et vendredi la soutenir explique Nina Trommer de l'association Culture et Traditions " c'est extrêmement important de voir ces visages lumineux" assure la musicienne qui en plus de son dépassement personnel veut offrir un beau moment de partage.

Les membres de l'association vont se relayer aussi pour valider l'exploit en tant que témoins.

Et puis Christelle compte bien aussi profiter de ces petites pauses, 5 minutes par heure, qu'elle peut cumuler si elle ne s'arrête pas pour faire des micro siestes, et elle peut aussi jouer en dormant "il y a moyen de mettre le cerveau au ralenti, 'active un pilotage automatique comme dans les avions" et du coup pas de fausses notes assure Christelle.

Un bain glacé en cas de coup de mou

Et si vraiment tout ça ne suffit pas ce sera bain glacé dans son récupérateur d'eau de pluie de 300 litres

"c'est vraiment un électrochoc si le cerveau a une baisse d'activité. C'est ce qui m'a sauvé l'année dernière, c'est ce qui m'a reboosté"

Un bain glacé qui lui a aussi permis de relaxer ses épaules mises à rude épreuve avec les 6 kilos de son fidèle compagnon à bretelles.

Christelle mise aussi sur un régime diet, à coup de bananes de concombre et d'eau aromatisée au gingembre. La musicienne qui se dit "prête et au taquet" reconnait que ce défi c'est un peu de la folie "sinon la vie est trop calme, ça va pas ! il faut mettre du mouvement".

Pour encourager cette folie douce rdv à partir de 15h sur la place de la république d'Hergnies ou sur la page facebook Christelle Record Guiness