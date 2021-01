Christian Estrosi souhaite la reprise de la vie culturelle au 15 septembre

Le maire de Nice, Christian Estrosi a annoncé une reprise de la vie culturelle au 15 septembre 2021, ce lundi 25 janvier. Pour atteindre cet objectif du 15 septembre, le Maire veut proposer au gouvernement un nouveau protocole sanitaire strict. C'est l'agence métropolitaine de sécurité sanitaire qui construira un dossier sanitaire et juridique permettant cette ouverture ; l'objectif serait de démontrer que la vie culturelle peut se poursuivre si l'on maîtrise l'épidémie. Selon lui, cette date correspondrait au calendrier du gouvernement qui s’est engagé à vacciner tous les Français d’ici le 30 août.

Une bonne nouvelle pour les acteurs culturels de la Métropole

Dans le salon Chéret de la Mairie de Nice et face au Maire, les directeurs de théâtre, les compositeurs, les artistes accueillent favorablement la nouvelle. Thierry Surace, directeur du Théâtre de la Cité à Nice indique "c'est culotté pour un Maire de faire une telle proposition, cela nous donne de l'espoir, car la situation actuelle est terrifiante. Actuellement nous sommes dans le flou, et ce flou nous tue. Ma compagnie a perdu 90 dates dans toute la France, comment on fait si les salles restent fermées ?"

Le Maire demande la réouverture des musées

"Nous avons besoin de faire vivre nos musées. Mon ambition pour Nice, c’est d’en faire une référence culturelle à la veille du classement au patrimoine mondial de l’Unesco qui est a portée de main. Nous rouvririons sur le modèle des bibliothèques publiques, avec jauge, gel et distanciation, sur la base de la décentralisation, expérimentation, différentiation, selon le principe que tous les musées de France n'ont pas la même difficulté à gérer les flux que le Louvre et sa fréquentation hors normes" annonce Christian Estrosi.

Christian Estrosi veut maintenir "Mon été à Nice 2021"

Pour cela, il compte sur la participation des intermittents du spectacle locaux. Nous avons beaucoup d'artistes qui sont extrêmement reconnus et qui parfois rayonnent à l'international. Le Maire propose de bouleverser notre rapport aux horaires des spectacles en les proposant à l'heure du déjeuner ou le matin.

Table ronde à la Mairie de Nice du 25 janvier 2021 - Mairie de Nice

Concernant les festivals d'été, la mairie travaille sur leur maintien comme ceux du Livre, de Jazz, Eclairage public au 109, Nice Classic live à Cimiez, Cross Over, Plages du Rire.