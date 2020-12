Christian Huchedé recevra la médaille de l'ordre national du Mérite des mains de l'actrice Mylène Demongeot

Le fondateur du Refuge de l'Arche de Château-Gontier-sur-Mayenne recevra prochainement la médaille de l'ordre national du Mérite. Cette distinction a pour vocation de récompenser les « mérites distingués » et d’encourager les forces vives du pays. Le Refuge de l'Arche dans le Sud-Mayenne accueille aujourd'hui près de 1.300 animaux exotiques ou non. Christian Huchedé, obtiendra le ruban bleu des mains de l'actrice Mylène Demongeot. La célèbre actrice vit en Mayenne depuis dix ans et a tissé de forts liens avec le Refuge de l'Arche et son fondateur.

Leur première rencontre remonte aux années 70, sur le plateau de télévision de l'émission Les animaux du Monde, diffusée sur TF1. Christian Huchedé et Mylène Demongeot s'apprivoisent, se lient d'amitié. Le Mayennais lui parle alors longuement du refuge qu'il a créé en 1968. "Je savais que Christian avait commencé par sauver des oiseaux" raconte l'actrice. "Et puis petit à petit ça s'est élargi à d'autres espèces" raconte l'actrice. Christian Huchedé propose à ce moment-là à l'actrice de devenir présidente du comité d'honneur de ce qui est aujourd'hui le premier lieu touristique en Mayenne. "Je le vois tellement s'agrandir que parfois cela m'effraie un peu. Au départ c'était une entreprise artisanale, et d'un coup cela devient quelque chose de très important. Mais je suis contente car c'est un refuge et pas un zoo. Les gens vont à la rencontre d'animaux qui ont une véritable histoire" poursuit Mylène Demongeot.

Pour elle, le fondateur du Refuge de l'Arche est plus qu'un ami : "il fait partie de la famille" sourit-elle. C'est Christian Huchedé qui l'a même convaincue de s'installer en Mayenne il y a une dizaine d'années. C'est lui qui a trouvé sa jolie longère près de Château-Gontier-sur-Mayenne. "Il m'a trouvé mon rêve" poursuit Mylène Demongeot.

À cause de la Covid-19, la médaille de l'ordre national du Mérite a un petit goût amer pour le fondateur. "Cela fait plaisir mais ce qui me préoccupe le plus aujourd'hui c'est de voir comment on peut faire face à tous les problèmes : pas d'accueil du public, des journées qui coûtent 3.000€ en fonctionnement. C'est ce qui me soucie beaucoup plus" regrette Christian Huchedé. Et comme cet homme a toujours cultivé la discrétion, la remise de la médaille par Mylène Demongeot aura lieu en toute confidentialité, avec une poignée de journalistes seulement. Et peut-être en début d'année, mais rien est moins sûr.